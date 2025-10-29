İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    

    İsrailin Qəzzaya zərbələri nəticəsində ən azı 90 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 29 oktyabr, 2025
    • 12:32
    İsrailin Qəzzaya zərbələri nəticəsində ən azı 90 nəfər ölüb

    İsrailin Qəzza zolağına hücumları nəticəsində ən azı 90 nəfər həlak olub, təxminən 200 nəfər yaralanıb.

    Bu barədə "Report" "Al Jazeera" telekanalına istinadən məlumat verir.

    Qəzza zolağının mərkəzi hissəsində 42, şimalda 31, cənubda isə 18 nəfər ölüb.

    İnsanlar dağıntılar altından çıxarıldıqca bu rəqəmlərin artacağı gözlənilir.

    Qeyd edək ki, İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu HƏMAS-ın atəşkəs rejimini pozması iddiasına cavab olaraq orduya Qəzza zolağına dərhal güclü zərbələr endirməyi tapşırıb.

    Израильские удары по Газе привели к гибели не менее 90 человек

