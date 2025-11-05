Израильская атака на юге Ливана привела к гибели одного человека

В результате израильского удара по транспортному средству в районе Бурдж-Рахаль на юге Ливана один человек погиб и еще один получил ранения.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ливана.

Инцидент произошел в непосредственной близости от школы, вызвав панику среди школьников и персонала.

Официальные представители израильских вооруженных сил пока воздерживаются от комментариев относительно этого инцидента.