İsrail Livana hücum edib, ölən və yaralanan var
- 05 noyabr, 2025
- 17:55
İsrailin Livanın cənubunda yerləşən Burc-Rahal bölgəsində nəqliyyat vasitəsinə endirdiyi zərbə nəticəsində bir nəfər həlak olub, bir nəfər yaralanıb.
"Report" "Əl-Ərəbiyyə" telekanalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Livanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
Məktəbin yaxınlığında baş verən hadisə məktəblilər və heyət arasında çaxnaşmaya səbəb olub.
İsrail silahlı qüvvələrinin rəsmi nümayəndələri hələlik bu hadisə ilə bağlı şərh vermir.
