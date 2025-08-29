Израиль заявил о ликвидации лидера палестинской ячейки ИГ в секторе Газа
- 29 августа, 2025
- 21:23
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала террориста, занимавшего высшую должность в группировке ИГ в секторе Газа.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу.
"ЦАХАЛ уничтожил главу палестинской ячейки террористической организации ИГ в секторе Газа Мухаммеда Абд аль-Азиза Абу Зубайду в районе Бурейджа", - говорится в заявлении.
По информации пресс-службы, Абу Зубайда занимал высшую должность в террористической организации ИГ в секторе Газа и отвечал за разработку политики, планирование и контроль за осуществлением деятельности террористической организации.
"Террористическая организация ИГ активно участвовала в боевых действиях против войск ЦАХАЛ в секторе Газа, а также в переброске боевой техники и сборе значительных средств для финансирования терроризма из Иудеи и Самарии в сектор Газа", - добавили в ведомстве.