    Израиль заявил о ликвидации лидера палестинской ячейки ИГ в секторе Газа

    • 29 августа, 2025
    • 21:23
    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала террориста, занимавшего высшую должность в группировке ИГ в секторе Газа.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу. 

    "ЦАХАЛ уничтожил главу палестинской ячейки террористической организации ИГ в секторе Газа Мухаммеда Абд аль-Азиза Абу Зубайду в районе Бурейджа", - говорится в заявлении.

    По информации  пресс-службы, Абу Зубайда занимал высшую должность в террористической организации ИГ в секторе Газа и отвечал за разработку политики, планирование и контроль за осуществлением деятельности террористической организации.

    "Террористическая организация ИГ активно участвовала в боевых действиях против войск ЦАХАЛ в секторе Газа, а также в переброске боевой техники и сборе значительных средств для финансирования терроризма из Иудеи и Самарии в сектор Газа", - добавили в ведомстве.

    İsrail: Qəzzada fələstinli İŞİD lideri zərərsizləşdirilib

