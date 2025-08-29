İsrail: Qəzzada fələstinli İŞİD lideri zərərsizləşdirilib
- 29 avqust, 2025
- 22:52
İsrail Müdafiə Ordusu Qəzza zolağında İŞİD-in yüksək vəzifəli terrorçusunu öldürdüyünü bildirib.
Bu barədə "Report" ordunun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.
"Ordu Bureyc bölgəsində İŞİD terror təşkilatının Qəzza zolağındakı Fələstin hücrəsinin rəhbəri Məhəmməd Əbdül-Əziz Əbu Zubeydəni məhv edib", - məlumatda bildirilir.
Mətbuat xidmətinin məlumatına görə, Əbu Zubeydə Qəzza zolağında İŞİD terror təşkilatında ən yüksək vəzifə tutub və terror təşkilatının fəaliyyətinin siyasətinin işlənib hazırlanması, planlaşdırılması, həyata keçirilməsinə nəzarətə cavabdeh olub.
"İŞİD terror təşkilatı Qəzza zolağında İsrailin Müdafiə Ordusu qoşunlarına qarşı hərbi əməliyyatlarda, həmçinin hərbi texnikanın ötürülməsində və Yəhudeya və Samariyadan Qəzza zolağına terrorizmin maliyyələşdirilməsi üçün əhəmiyyətli vəsaitlərin yığılmasında fəal iştirak edib", - qurum əlavə edib.