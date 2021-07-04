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Израиль выступил за спокойствие на границе с Газой

Израиль выступил за спокойствие на границе с Газой Израиль заинтересован в сохранении спокойствия и режима прекращения огня на границе с сектором Газа, но будет отвечать на атаки, протестные марши и провокации со стороны правящих в палестинском анклаве радикалов.
Другие страны
4 июля 2021 г. 17:15
Израиль выступил за спокойствие на границе с Газой
Нафтали Беннет

Израиль заинтересован в сохранении спокойствия и режима прекращения огня на границе с сектором Газа, но будет отвечать на атаки, протестные марши и провокации со стороны правящих в палестинском анклаве радикалов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил на еженедельном заседании правительства еврейского государства премьер-министр Нафтали Беннет.

"Израиль не заинтересован в нанесении вреда жителям Газы. Но акты насилия, запуск воздушных шаров, марши и провокации будут приводить к резким ответам", - распространила высказывания Беннета его канцелярия.

Премьер сообщил, что израильские власти работают над решением, которое позволило бы оказывать гуманитарную помощь жителям Газы.

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