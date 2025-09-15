Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Израиль сталкивается с растущей экономической изоляцией

    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 18:21
    Израиль сталкивается с растущей экономической изоляцией

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна сталкивается с усиливающейся экономической изоляцией из-за затянувшейся войны в Газе и будет вынуждена становиться более самодостаточной.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом он заявил на конференции главного бухгалтера Министерства финансов в Иерусалиме.

    "Израиль находится в состоянии определенной изоляции. Мы все больше будем вынуждены приспосабливаться к экономике с автаркическими характеристиками. Мне не нравится это слово, я сторонник свободного рынка, но мы можем оказаться в ситуации, когда наша оборонная отрасль будет заблокирована. Нам придется развивать военную промышленность внутри страны", - подчеркнул Нетаньяху.

    İsrail artan iqtisadi təcridlə üzləşir

