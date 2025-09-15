Израиль сталкивается с растущей экономической изоляцией
Другие страны
- 15 сентября, 2025
- 18:21
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна сталкивается с усиливающейся экономической изоляцией из-за затянувшейся войны в Газе и будет вынуждена становиться более самодостаточной.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом он заявил на конференции главного бухгалтера Министерства финансов в Иерусалиме.
"Израиль находится в состоянии определенной изоляции. Мы все больше будем вынуждены приспосабливаться к экономике с автаркическими характеристиками. Мне не нравится это слово, я сторонник свободного рынка, но мы можем оказаться в ситуации, когда наша оборонная отрасль будет заблокирована. Нам придется развивать военную промышленность внутри страны", - подчеркнул Нетаньяху.
Последние новости
18:21
Израиль сталкивается с растущей экономической изоляциейДругие страны
18:15
Джевдет Йылмаз посетит Кыргызстан с официальным визитомВ регионе
18:14
Азербайджан и Китай обсудили перспективы двустороннего сотрудничестваВнешняя политика
18:09
В Риме состоится концерт по случаю 140-летия Узеира ГаджибейлиKультурная политика
18:08
Видео
Совместная операция СГБ и МВД: в Шуше найден крупный тайник с оружиемПроисшествия
18:06
Фото
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
18:04
Фото
Ильхам Алиев встретился с жителями сел Ходжалинского района - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
18:04
Минсельхоз: 20% выбросов парниковых газов в Азербайджане приходится на агросекторАПК
18:02
Фото
Видео