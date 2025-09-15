İsrail artan iqtisadi təcridlə üzləşir
- 15 sentyabr, 2025
- 18:35
İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu bildirib ki, ölkə Qəzzada müharibənin uzanması səbəbindən artan iqtisadi təcridlə üzləşir və daha çox özünü təmin etmək məcburiyyətində qalacaq.
"Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, o, bunu Qüdsdə keçirilən konfransda bildirib.
"İsrail müəyyən təcrid vəziyyətindədir. Mən sərbəst bazar tərəfdarıyam, lakin biz müdafiə sənayemizin bloklandığı bir vəziyyətdə ola bilərik. Biz ölkə daxilində hərbi sənayeni inkişaf etdirməli olacağıq", - B.Netanyahu vurğulayıb.
