İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    İsrail artan iqtisadi təcridlə üzləşir

    Digər ölkələr
    • 15 sentyabr, 2025
    • 18:35
    İsrail artan iqtisadi təcridlə üzləşir

    İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu bildirib ki, ölkə Qəzzada müharibənin uzanması səbəbindən artan iqtisadi təcridlə üzləşir və daha çox özünü təmin etmək məcburiyyətində qalacaq.

    "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, o, bunu Qüdsdə keçirilən konfransda bildirib.

    "İsrail müəyyən təcrid vəziyyətindədir. Mən sərbəst bazar tərəfdarıyam, lakin biz müdafiə sənayemizin bloklandığı bir vəziyyətdə ola bilərik. Biz ölkə daxilində hərbi sənayeni inkişaf etdirməli olacağıq", - B.Netanyahu vurğulayıb.

    İsrail Binyamin Netanyahu təcrid
    Израиль сталкивается с растущей экономической изоляцией

    Son xəbərlər

    18:41

    "Barselona"nın sabiq futbolçusu ölümü ilə bağlı yayılan xəbərləri təkzib edib

    Futbol
    18:35

    İsrail artan iqtisadi təcridlə üzləşir

    Digər ölkələr
    18:24
    Foto

    Sahibə Qafarova: Çindən olan parlamentarilərlə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə xüsusi önəm verir

    Xarici siyasət
    18:21

    37 sayda müntəzəm avtobus marşrutu müsabiqəyə çıxarılır

    İnfrastruktur
    18:14

    Rubio İsraildən sonra Qətərə gedəcək

    Digər ölkələr
    18:07

    Qətər Əmiri: İsrailin hücumu suverenliyimizin kobud şəkildə pozulmasıdır

    Digər ölkələr
    17:56
    Video

    Şuşada külli miqdarda silah-sursat aşkarlanıb - BİRGƏ MƏLUMAT

    Hadisə
    17:55

    Ermənistanda külli miqdarda vergidən yayınma sxemi aşkar edilib

    Region
    17:55

    Əli Əsədov Çin Xalq Siyasi Məşvərət Şurasının üzvü ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti