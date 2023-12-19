Израиль, США и Катар ведут переговоры о прекращении огня в Газе

Израиль не ведет переговоры о перемирии с ХАМАС, но коалиция стран сейчас ведет переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Израиль не ведет переговоры о перемирии с ХАМАС, но коалиция стран сейчас ведет переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в эфире "Россия-24".

"Не ведутся переговоры о перемирии с ХАМАС. Но некоторые переговоры сейчас ведутся. Шеф нашего "Моссада" [Давид Барнеа] вместе с шефом ЦРУ [Уильямом Бернсом] и премьер-министром Катара [Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани] сейчас ведут переговоры именно о том, как найти решение о прекращении огня и о освобождении наших заложников", - сказал он.

Посол напомнил, что главные цели операции Израиля - разрушить террористические структуры ХАМАС, чтобы такие случаи, как 7 октября, никогда больше не повторялись, и освобождение заложников.