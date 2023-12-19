О нас

Израиль, США и Катар ведут переговоры о прекращении огня в Газе

Израиль, США и Катар ведут переговоры о прекращении огня в Газе Израиль не ведет переговоры о перемирии с ХАМАС, но коалиция стран сейчас ведет переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 13:11
Израиль, США и Катар ведут переговоры о прекращении огня в Газе

Израиль не ведет переговоры о перемирии с ХАМАС, но коалиция стран сейчас ведет переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в эфире "Россия-24".

"Не ведутся переговоры о перемирии с ХАМАС. Но некоторые переговоры сейчас ведутся. Шеф нашего "Моссада" [Давид Барнеа] вместе с шефом ЦРУ [Уильямом Бернсом] и премьер-министром Катара [Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани] сейчас ведут переговоры именно о том, как найти решение о прекращении огня и о освобождении наших заложников", - сказал он.

Посол напомнил, что главные цели операции Израиля - разрушить террористические структуры ХАМАС, чтобы такие случаи, как 7 октября, никогда больше не повторялись, и освобождение заложников.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Israel, US and Qatar negotiating ceasefire in Gaza
Версия на азербайджанском языке İsrail, ABŞ və Qətər Qəzzada atəşkəs barədə danışıqlar aparır

Самое важное

ООН: Готовы поддержать Азербайджан и Армению в их продвижении по пути нормализации отношений
ООН: Готовы поддержать Азербайджан и Армению в их продвижении по пути нормализации отношений
19 декабря 2023 г. 13:14
Генеральный секретарь ООН посетит Азербайджан в связи с COP29
Генеральный секретарь ООН посетит Азербайджан в связи с COP29
19 декабря 2023 г. 12:39
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2024 год
ФотоВ Азербайджане утвержден производственный календарь на 2024 год
15 декабря 2023 г. 19:31
Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
15 декабря 2023 г. 13:35
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках Года Гейдара Алиева
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках "Года Гейдара Алиева"
15 декабря 2023 г. 13:04
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
15 декабря 2023 г. 12:50
Состоялось расширенное заседание правления партии Ени Азербайджан
ФотоСостоялось расширенное заседание правления партии "Ени Азербайджан"
15 декабря 2023 г. 11:40
Партия Ени Азербайджан выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
Партия "Ени Азербайджан" выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
15 декабря 2023 г. 11:12
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
14 декабря 2023 г. 16:05
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
14 декабря 2023 г. 15:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi