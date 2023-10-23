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Израиль создал центр по ликвидации боевиков ХАМАС

Израиль создал центр по ликвидации боевиков ХАМАС Израильские спецслужбы "Моссад" и "Шин-Бет" учредили центр специальных операций по отслеживанию и ликвидации боевиков радикальной группировки ХАМАС, причастных к нападению на Израиль 7 октября.
Другие страны
23 октября 2023 г. 17:52
Израиль создал центр по ликвидации боевиков ХАМАС

Израильские спецслужбы "Моссад" и "Шин-Бет" учредили центр специальных операций по отслеживанию и ликвидации боевиков радикальной группировки ХАМАС, причастных к нападению на Израиль 7 октября.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс, об этом сообщила в понедельник газета The Times of Israel.

Новая структура названа "Нили" в честь еврейской подпольной организации, действовавшей в Палестине в период Первой мировой войны. В задачу "Нили" входит ликвидации членов элитного подразделения ХАМАС "Нухба", участвовавших в нападении на Израиль, в ходе которого было убито порядка 1 400 человек, в большинстве своем гражданских лиц, отмечает газета.

При этом, по ее данным, список подлежащих ликвидации возглавляют глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф и политический лидер радикальной группировки в секторе Газа Яхья Синвар.

Армия обороны Израиля уже объявила о ликвидации нескольких полевых командиров "Нухбы".

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