Израиль сообщил о перехвате ракет, выпущенных по северу страны
Другие страны
- 24 апреля, 2026
- 04:15
Израильские военные заявили о ракетном обстреле северных районов страны.
Как передает Report, по информации армейской пресс-службы, несколько ракет были выпущены в сторону приграничного населенного пункта Штула.
Согласно сообщению, все цели были перехвачены средствами противовоздушной обороны. Незадолго до этого в районе населенного пункта была объявлена воздушная тревога.
Это первый подобный инцидент на севере Израиля после вступления в силу режима прекращения огня между израильской армией и радикальной организацией "Хезболлах". Перемирие действует с полуночи 17 апреля по местному времени.
