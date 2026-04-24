    Израиль сообщил о перехвате ракет, выпущенных по северу страны

    • 24 апреля, 2026
    • 04:15
    Израиль сообщил о перехвате ракет, выпущенных по северу страны

    Израильские военные заявили о ракетном обстреле северных районов страны.

    Как передает Report, по информации армейской пресс-службы, несколько ракет были выпущены в сторону приграничного населенного пункта Штула.

    Согласно сообщению, все цели были перехвачены средствами противовоздушной обороны. Незадолго до этого в районе населенного пункта была объявлена воздушная тревога.

    Это первый подобный инцидент на севере Израиля после вступления в силу режима прекращения огня между израильской армией и радикальной организацией "Хезболлах". Перемирие действует с полуночи 17 апреля по местному времени.

    Радикальная группировка Хезболлах Эскалация на Ближнем Востоке Перемирие между Ливаном и Израилем

