Израиль сообщил о 179 пострадавших за последние сутки

Министерство здравоохранения Израиля сообщает, что за последние 24 часа в результате иранских ударов пострадали 179 человек.

Как передает Report, об этом сообщает местные СМИ.

"За сутки, с 07:00 среды до 07:00 четверга в больницы поступили 179 пострадавших, в том числе четверо в состоянии средней степени тяжести, 157 с легкими травмами и 18 человек в состоянии тяжелого нервного шока",- говорится в заявлении.

Также отмечается, что общее число пострадавших в Израиле с начала войны достигло 2 745 человек.

"85 из них госпитализированы, в том числе 11 в тяжелом состоянии, 10 в состоянии средней степени тяжести, состояние 64 человека определяется как легкое",- подчеркнули в ведомстве.