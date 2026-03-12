Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Израиль сообщил о 179 пострадавших за последние сутки

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 11:45
    Израиль сообщил о 179 пострадавших за последние сутки

    Министерство здравоохранения Израиля сообщает, что за последние 24 часа в результате иранских ударов пострадали 179 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает местные СМИ.

    "За сутки, с 07:00 среды до 07:00 четверга в больницы поступили 179 пострадавших, в том числе четверо в состоянии средней степени тяжести, 157 с легкими травмами и 18 человек в состоянии тяжелого нервного шока",- говорится в заявлении.

    Также отмечается, что общее число пострадавших в Израиле с начала войны достигло 2 745 человек.

    "85 из них госпитализированы, в том числе 11 в тяжелом состоянии, 10 в состоянии средней степени тяжести, состояние 64 человека определяется как легкое",- подчеркнули в ведомстве.

    Операция США и Израиля против Ирана
    İsrail Səhiyyə Nazirliyi İranın hücumlarından zərərçəkənlərin sayını açıqlayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    12:28

    Антимонопольное агентство предупредило о рисках покупок через соцсети

    Бизнес
    12:23

    Франсиско Гамбоа: Коста-Рика поддерживает кандидатуру Ребеки Гринспен на пост Генсека ООН

    Другие страны
    12:21

    Представитель ООН высоко оценила мирные усилия президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    12:20

    На авиазаводе в РФ пострадали семь человек из-за опрокинутого оборудования

    В регионе
    12:19

    ЦБА внедряет механизм добровольного ограничения на дистанционное кредитование

    Финансы
    12:17

    Анаклаудия Россбах: Азербайджан делает ставку на создание качественной городской среды

    Внешняя политика
    12:16

    Россия доставит гуманитарную помощь Ирану через Азербайджан

    В регионе
    12:13
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 6 человек

    Внешняя политика
    12:07

    Биржевые цены на газ в Европе повысились на 4%

    Энергетика
    Лента новостей