İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    İsrail Səhiyyə Nazirliyi İranın hücumlarından zərərçəkənlərin sayını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 12 mart, 2026
    • 11:52
    İsrail Səhiyyə Nazirliyi İranın hücumlarından zərərçəkənlərin sayını açıqlayıb

    İsrailin Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, son 24 saat ərzində İranın zərbələri nəticəsində 179 nəfər zərər çəkib.

    "Report" xəbər evrir ki, bu barədə yerli KİV xəbər verir.

    "Sutka ərzində, çərşənbə günü saat 07:00-dan cümə axşamı günü saat 07:00-dək xəstəxanalara 179 zərərçəkən daxil olub, o cümlədən dörd nəfər orta ağırlıq dərəcəsində, 157 nəfər yüngül xəsarətlərlə və 18 nəfər ağır sinir şoku vəziyyətində", - açıqlamada deyilir.

    Həmçinin qeyd olunur ki, müharibənin başlanğıcından İsraildə zərərçəkənlərin ümumi sayı 2 745 nəfərə çatıb.

    "Onlardan 85 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, o cümlədən 11 nəfər ağır vəziyyətdə, 10 nəfər orta ağırlıq dərəcəsində, 64 nəfərin vəziyyəti yüngül olaraq müəyyən edilib", - qurum vurğulayıb.

    Израиль сообщил о 179 пострадавших за последние сутки

    Son xəbərlər

    12:27

    İran XİN: Müctəba Xamenei yaralanıb

    Region
    12:27
    Foto

    NEQSOL Holding istedadların inkişafında uğurlarına görə ATD BEST Award 2026 mükafatına layiq görülüb

    Biznes
    12:26

    4SİM: Azərbaycan üçün süni intellektin mənfi istifadə halları və təsirləri mövcuddur

    İKT
    12:24
    Foto

    İlham Əliyev Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    12:22

    Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:22

    Rusiya İrana humanitar yardımı Azərbaycan vasitəsilə çatdıracaq

    Region
    12:21

    Rossbax: Qlobal qeyri-müəyyənlik dövrü şəhər böhranı kimi də nəzərdən keçirilməlidir

    Xarici siyasət
    12:19

    Moratinos: Cənubi Qafqazdakı müsbət hadisələr çoxillik münaqişələrin sülhlə həll oluna biləcəyini göstərir

    Xarici siyasət
    12:18
    Foto

    Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti