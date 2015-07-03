Израильский офицер застрелил бросавшегося камнями палестинца

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Израильский военнослужащий застрелил палестинского подростка, бросавшего камни в его автомобиль. Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, инцидент произошел сегодня утром рядом с деревней на западном берегу реки Иордан. Несколько палестинцев начали забрасывать камнями машину израильских военных, направлявшихся к блокпосту.

По данным газеты "Гаарец", камни повредили лобовое стекло внедорожника. После этого командир группы вышел из машины и открыл по бросавшим камни подросткам огонь. Один из них от полученных ранений скончался.

Израильская пресса не уточняет имя и звание военнослужащего, сообщая только, что речь идет о высокопоставленном офицере. В пресс-службе армии обороны Израиля пообещали проверить обоснованность действий военного.