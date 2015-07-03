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    Израильский офицер застрелил бросавшегося камнями палестинца

    Израильский военнослужащий застрелил палестинского подростка, бросавшего камни в его автомобиль

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Израильский военнослужащий застрелил палестинского подростка, бросавшего камни в его автомобиль. Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, инцидент произошел сегодня  утром рядом с деревней на западном берегу реки Иордан. Несколько палестинцев начали забрасывать камнями машину израильских военных, направлявшихся к блокпосту.

    По данным газеты "Гаарец", камни повредили лобовое стекло внедорожника. После этого командир группы вышел из машины и открыл по бросавшим камни подросткам огонь. Один из них от полученных ранений скончался.

    Израильская пресса не уточняет имя и звание военнослужащего, сообщая только, что речь идет о высокопоставленном офицере. В пресс-службе армии обороны Израиля пообещали проверить обоснованность действий военного.

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