Израильские истребители снова подвергли бомбардировке Сирию

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Боевые самолеты Израиля нанесли удары с воздуха по военной базе вблизи столицы Сирии Дамаска и по региону страны Джамрая.

Как сообщает Report со ссылкой на Ulusal, система противовоздушной обороны, которая принадлежит признанному ООН правительству Сирии обезвредила 3 ракеты.

Другие три ракеты, выпущенные израильскими истребителями, достигли цели. После бомбардировки в регионе Джамрая вокруг Дамаска было слышно 3 мощных взрыва. Информации о наличии жертв в результате нападения нет.

Согласно другой информации, распространенной армией Ливана, израильские самолеты вылетели в Сирию из южной части этой страны: "Израильские военные самолеты оккупировали воздушное пространство Ливана в течение 17 минут".

Отметим, что в течение последнего года израильские истребители 7 раз выпустили ракеты по этому региону, 4 из них достигли цели.