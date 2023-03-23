Израиль ратифицировал закон, ограничивающий условия для смещения Нетаньяху

Израиль ратифицировал закон, ограничивающий обстоятельства, при которых премьер-министр может быть смещен, несмотря на опасения, высказанные одним из юристов правительства, что этот закон может быть призван оградить действующего президента Биньямина Нетан

Израиль ратифицировал закон, ограничивающий обстоятельства, при которых премьер-министр может быть смещен, несмотря на опасения, высказанные одним из юристов правительства, что этот закон может быть призван оградить действующего президента Биньямина Нетаньяху от любых последствий судебных процессов по его делу о коррупции.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Измененное определение "неспособности" национальных лидеров относится к числу законодательных мер религиозно-националистической коалиции, которые повергли Израиль в кризис, а оппозиция утверждает, что независимость судебной власти находится под угрозой.

Согласно законопроекту, объявить о неспособности премьер-министра исполнять обязанности смогут лишь сам премьер-министр или правительство при условии, что за это предложение проголосовали 75% министров. Кнессет может объявить премьер-министра неспособным исполнять обязанности большинством в 90 из 120 голосов.