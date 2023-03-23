О нас

Израиль ратифицировал закон, ограничивающий условия для смещения Нетаньяху

Израиль ратифицировал закон, ограничивающий условия для смещения Нетаньяху Израиль ратифицировал закон, ограничивающий обстоятельства, при которых премьер-министр может быть смещен, несмотря на опасения, высказанные одним из юристов правительства, что этот закон может быть призван оградить действующего президента Биньямина Нетан
Другие страны
23 марта 2023 г. 10:10
Израиль ратифицировал закон, ограничивающий условия для смещения Нетаньяху

Израиль ратифицировал закон, ограничивающий обстоятельства, при которых премьер-министр может быть смещен, несмотря на опасения, высказанные одним из юристов правительства, что этот закон может быть призван оградить действующего президента Биньямина Нетаньяху от любых последствий судебных процессов по его делу о коррупции.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Измененное определение "неспособности" национальных лидеров относится к числу законодательных мер религиозно-националистической коалиции, которые повергли Израиль в кризис, а оппозиция утверждает, что независимость судебной власти находится под угрозой.

Согласно законопроекту, объявить о неспособности премьер-министра исполнять обязанности смогут лишь сам премьер-министр или правительство при условии, что за это предложение проголосовали 75% министров. Кнессет может объявить премьер-министра неспособным исполнять обязанности большинством в 90 из 120 голосов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

ISW: Российские войска резко сменили приоритет в наступлении
ISW: Российские войска резко сменили приоритет в наступлении
23 марта 2023 г. 09:35
ВОЗ: Риск распространения холеры в мире очень высок
ВОЗ: Риск распространения холеры в мире очень высок
23 марта 2023 г. 09:27
Конгресс США проведет слушания относительно контроля над расходами на помощь Украине
Конгресс США проведет слушания относительно контроля над расходами на помощь Украине
23 марта 2023 г. 09:20
Население Канады впервые за год выросло более чем на 1 млн человек
Население Канады впервые за год выросло более чем на 1 млн человек
23 марта 2023 г. 08:01
Блинкен прокомментировал возможность ареста Путина на территории США
Блинкен прокомментировал возможность ареста Путина на территории США
23 марта 2023 г. 07:12
В ФРС предупредили об угрозе для банковской системы США
В ФРС предупредили об угрозе для банковской системы США
23 марта 2023 г. 06:48
США предлагают Словакии 12 вертолетов за истребители МиГ-29 для Украины
США предлагают Словакии 12 вертолетов за истребители МиГ-29 для Украины
23 марта 2023 г. 06:29
Глава МИД Венгрии возмутился вмешательством Госдепа в дела других стран
Глава МИД Венгрии возмутился вмешательством Госдепа в дела других стран
23 марта 2023 г. 06:11
Замглавы Пентагона: Молодежь в США не хочет служить в армии
Замглавы Пентагона: Молодежь в США не хочет служить в армии
23 марта 2023 г. 05:39
Блинкен назвал конкуренцию с Россией и КНР главным вызовом для США
Блинкен назвал конкуренцию с Россией и КНР главным вызовом для США
23 марта 2023 г. 04:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi