Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Израиль приостановил военную торговлю с Францией

    Другие страны
    • 31 марта, 2026
    • 23:22
    Израиль приостановил военную торговлю с Францией

    Министерство обороны Израиля подтвердило, что еврейское государство прекратило торговлю вооружением с Францией.

    Как передает Report, ранее данную информацию распространило издание The Jerusalem Post.

    "Израиль прекращает оборонную торговлю с Францией, ссылаясь на враждебную позицию Парижа", - говорится в статье.

    По данным издания, министр обороны Исраэль Кац и генеральный директор ведомства Амир Барам официально распорядились о приостановке торговли, однако такое важное решение не могло быть принято, если бы не являлось приоритетным для премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Реальные последствия этого решения не очень ясны, учитывая то, что после начала войны Израиля с ХАМАС Франция бойкотировала израильские вооружения, и, кроме того, по словам одного из источников, уже подписанные контракты будут выполняться. Тем не менее сама газета напоминает, что спрос на израильские системы ПВО и другие оборонительные системы израильских производителей резко вырос в Европе в ответ на новые угрозы после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

    Отмечается, что одним из основных предметов разногласий между Израилем и Францией стало стремление Парижа прекратить войну в Газе как можно раньше. Кроме того, Франция возглавила группу стран, признавших Палестинское государство в сентябре 2025 года, что в Иерусалиме расценили как "наказание" за продолжение войны.

    Кроме того, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на днях завил, что Париж выступает против военной операции США и Израиля в Иране.

    Исраэль Кац Биньямин Нетаньяху Минобороны Израиля Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Палестинское движение ХАМАС
    İsrail Fransa ilə hərbi ticarəti dayandırıb

