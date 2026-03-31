    İsrail Fransa ilə hərbi ticarəti dayandırıb

    İsrail Müdafiə Nazirliyi Fransa ilə silah ticarətini dayandırıldığını təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, daha əvvəl bu məlumatı "The Jerusalem Post" nəşri yaymışdı.

    "İsrail Parisin düşmən mövqeyini əsas gətirərək Fransa ilə müdafiə sahəsində ticarəti dayandırır", - məqalədə qeyd olunub.

    Nəşrin məlumatına görə, müdafiə naziri İsrael Kats və nazirliyin baş direktoru Əmir Baram ticarətin dayandırılması barədə rəsmi göstəriş veriblər. Baş nazir Benyamin Netanyahu üçün prioritet olmasaydı, belə vacib qərar qəbul edilə bilməzdi.

    Qəzet xatırladıb ki, Rusiyanın Ukraynaya tammiqyaslı müdaxiləsindən sonrakı yeni təhdidlərə cavab olaraq Avropada İsrailin hava hücumundan müdafiə sistemlərinə və İsrail istehsalçılarının digər müdafiə sistemlərinə tələbat kəskin şəkildə artıb.

    Qeyd olunub ki, İsrail və Fransa arasında əsas fikir ayrılığı mövzularından biri Parisin Qəzzadakı müharibəni mümkün qədər tez bitirmək istəyi olub. Bundan əlavə, Fransa 2025-ci ilin sentyabrında Fələstin dövlətini tanıyan ölkələr qrupuna başçılıq edib ki, bunu da Təl-Əvivdə müharibənin davam etdirilməsinə görə "cəza" kimi qiymətləndiriblər.

    Bundan başqa, Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro bu günlərdə bildirib ki, Paris ABŞ və İsrailin İrandakı hərbi əməliyyatına qarşıdır.

    Benyamin Netanyahu İsrael Kats
    Израиль приостановил военную торговлю с Францией
    Israel halts defense trade with France, citing 'hostile attitude'

