Израиль применил несколько гранат недалеко от миротворцев ООН
Другие страны
- 03 сентября, 2025
- 12:14
Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) сообщают, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применила несколько гранат в районе, где миротворцы пытались пробить дорожные ограждения, чтобы пробиться к своим позициям вдоль израильско-ливанской границы.
Как передает Report, об этом организация сообщила на своей странице в "Х".
Отмечается, что гранаты были сброшены с помощью БПЛА. Одна из них упала в 20 метрах от миротворцев, и еще три примерно в 100 метрах от них.
Последние новости
12:57
Посол Украины встретился с замминистра иностранных дел АзербайджанаВнешняя политика
12:55
Генсек НАТО ждет ясности по гарантиям безопасности для Украины в ближайшие дниДругие страны
12:53
Эксперт: Россия подталкивает Армению к нелегальной торговле для обхода санкцийБизнес
12:45
На Абшероне уволили заведующую детсадом, где детей кормили хлебом и водойНаука и образование
12:41
Секретарь Совбеза Армении посетит ФранциюВ регионе
12:32
Эксперт: Российские компании в Армении используются для обхода санкцийБизнес
12:28
Фото
Закир Гасанов обсудил с командующим ВМС Вьетнама перспективы сотрудничестваАрмия
12:25
ЦБА и АБР обсудили улучшение регулирования страхового сектора АзербайджанаФинансы
12:16