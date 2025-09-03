Израиль применил несколько гранат недалеко от миротворцев ООН

Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) сообщают, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применила несколько гранат в районе, где миротворцы пытались пробить дорожные ограждения, чтобы пробиться к своим позициям вдоль израильско-ливанской границы.

Как передает Report, об этом организация сообщила на своей странице в "Х".

Отмечается, что гранаты были сброшены с помощью БПЛА. Одна из них упала в 20 метрах от миротворцев, и еще три примерно в 100 метрах от них.