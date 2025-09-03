İsrail hərbçiləri BMT sülhməramlılarının olduğu ərazinin yaxınlığına bir neçə qumbara atıb
Digər ölkələr
- 03 sentyabr, 2025
- 12:25
İsrail Müdafiə Ordusu (IDF) sülhməramlıların İsrail-Livan sərhədi boyunca öz mövqelərinə çatmaq üçün yol maneələrini keçməyə çalışdığı əraziyə bir neçə qumbara atıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Livandakı Müvəqqəti Qüvvələri "X" hesabında yazıb.
Qeyd olunub ki, PUA vasitəsilə atılan qumbaralardan biri sülhməramlılardan 20 metr, digər üçü isə təxminən 100 metr aralıda yerə düşüb.
Son xəbərlər
12:47
İslandiya - Azərbaycan oyununun hakimi ikinci dəfə millilərin seçmə mərhələ matçına təyinat alıbFutbol
12:46
Sabah yağış yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:45
Foto
Bakıda beynəlxalq tədbirin keçirildiyi ərazidə radiasiyaya çirklənmə aşkarlanmayıbHadisə
12:44
Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Fransaya səfər edəcəkRegion
12:42
Ukrayna səfiri: Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı daha da gücləndirəcəyikXarici siyasət
12:41
ABB müştərilər üçün AniPay inteqrasiyalı yeni QR ödəniş həllini təqdim etdi!Maliyyə
12:36
MÜTDA: Uşaqlara quru çörək və su verən bağça müdirinin işinə xitam verilibElm və təhsil
12:34
Azərbaycan klubu doqquz basketbolçusu ilə yollarını ayırıbKomanda
12:33