Израиль потребовал от Сирии демилитаризации части страны и гарантий друзам

Израиль добивается на переговорах с Сирией гарантий демилитаризации юго-западной части республики и обеспечения безопасности сирийских друзов.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Ведутся переговоры с Сирией. Их завершение зависит от обеспечения интересов Израиля, что включает, среди прочего, демилитаризацию юго-западной Сирии и гарантии безопасности друзов в этой стране", - заявили в канцелярии.

Президент арабской республики Ахмед аш-Шараа 22 сентября на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Сирия "хочет избежать войны с Израилем, поскольку нуждается в мире для продолжения процесса строительства". По его словам, две соседние страны могут договориться о мерах безопасности, но "в любом случае Израиль должен уйти с сирийской территории".