Президент Сирии заявил о намерении налаживать отношения со всеми странами

Президент Сирийской Арабской Республики Ахмад аш-Шараа подтвердил, что дело сирийского народа является справедливым и благородным в противовес предыдущему преступному режиму.

Как передает Report со ссылкой на SANA, об этом он заявил в ходе выступления на саммите "Конкордия" в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Аш-Шараа подчеркнул, что сейчас приоритетом является сохранение безопасности и стабильности в Сирии путем объединения сирийского народа и территории, а также содействия экономическому развитию.

"Сирия придерживается политики поддержания стабильных отношений со всеми странами и не является источником угрозы ни для кого. Мы находимся в стадии строительства, и крайне важно поддерживать нормальные отношения со всеми странами", - подчеркнул сирийский лидер.

Он добавил, что Израиль не раз нападал на Сирию, продолжает оккупировать Голанские высоты и нарушать границы страны. "Однако официальный Дамаск стремится избежать войны, поскольку находится в стадии строительства и экономическое развитие страны является главным приоритетом руководства", - подчеркнул Ахмад аш-Шараа.