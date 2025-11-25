Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Израиль получил от ХАМАС тело еще одного погибшего заложника

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 20:29
    Израиль получил от ХАМАС тело еще одного погибшего заложника

    Сотрудники Международного комитета Красного Креста передали Израилю тело еще одного погибшего заложника, обнаруженное ХАМАС в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    "Тело погибшего заложника было передано подразделению ЦАХАЛ и службы безопасности ШАБАК на территории анклава. Оттуда тело будет доставлено в Израиль, где его встретят с воинскими почестями и участием военного раввина", - говорится в сообщении.

    İsrail HƏMAS-dan daha bir həlak olmuş girovun meyitini təhvil alıb

    Лента новостей