Израиль получил от ХАМАС тело еще одного погибшего заложника
Другие страны
- 25 ноября, 2025
- 20:29
Сотрудники Международного комитета Красного Креста передали Израилю тело еще одного погибшего заложника, обнаруженное ХАМАС в секторе Газа.
Как передает Report, об этом сообщил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Тело погибшего заложника было передано подразделению ЦАХАЛ и службы безопасности ШАБАК на территории анклава. Оттуда тело будет доставлено в Израиль, где его встретят с воинскими почестями и участием военного раввина", - говорится в сообщении.
