İsrail HƏMAS-dan daha bir həlak olmuş girovun meyitini təhvil alıb
Digər ölkələr
- 25 noyabr, 2025
- 20:33
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin əməkdaşları HƏMAS tərəfindən Qəzza sektorunda aşkar edilən daha bir həlak olmuş girovun meyitini İsrailə təhvil veriblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahunun ofisi məlumat yayıb.
"Girovun meyiti anklav ərazisində təhvil verilib. Buradan meyit İsrailə gətiriləcək və hərbi təntənə ilə qarşılanacaq", – məlumatda qeyd olunur.
