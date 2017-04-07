Израиль поддерживает решение США ударить по сирийской авиабазе

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Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Израиль полностью поддерживает решение президента США Дональда Трампа нанести удар по сирийской авиабазе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Израиль полностью поддерживает решение президента Трампа. Как словами, так и делами президент США дал однозначно понять, что не будет терпеть использования и распространения химического оружия", - написал израильский премьер на своей официальной страничке в Twitter.

По словам Нетаньяху, "Израиль надеется, что эта проявленная решимость в отношении ужасающих действий режима (Башара) Асада отразится не только на Дамаске, но и на Тегеране, Пхеньяне и других местах".