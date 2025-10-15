Израиль ожидает возвращения тел еще нескольких заложников
- 15 октября, 2025
- 19:23
Израиль ожидает, что позже сегодня будут возвращены тела еще нескольких заложников.
Как передает Report, об этом сообщил старший израильский чиновник изданию The Times of Israel.
Ранее в рамках текущей сделки по Газе были переданы тела семи заложников, а также одного неопознанного человека.
