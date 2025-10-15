Израиль ожидает возвращения тел еще нескольких заложников

Израиль ожидает, что позже сегодня будут возвращены тела еще нескольких заложников.

Как передает Report, об этом сообщил старший израильский чиновник изданию The Times of Israel.

Ранее в рамках текущей сделки по Газе были переданы тела семи заложников, а также одного неопознанного человека.