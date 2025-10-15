Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Израиль ожидает возвращения тел еще нескольких заложников

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 19:23
    Израиль ожидает возвращения тел еще нескольких заложников

    Израиль ожидает, что позже сегодня будут возвращены тела еще нескольких заложников.

    Как передает Report, об этом сообщил старший израильский чиновник изданию The Times of Israel.

    Ранее в рамках текущей сделки по Газе были переданы тела семи заложников, а также одного неопознанного человека.

    Израиль заложники cектор Газа
    İsrail daha bir neçə girovun meyitinin qaytarılmasını gözləyir

    Последние новости

    20:14

    Азербайджанские кикбоксеры успешно выступили на Кубке мира в Ташкенте

    Индивидуальные
    20:04

    В Грузии пройдут первые заседания муниципальных советов

    В регионе
    20:00

    Лавров повторил, что поставки Tomahawk Киеву нанесут колоссальный ущерб отношениям РФ и США

    В регионе
    19:57

    Сахиба Гафарова встретилась с участниками 67-й ежегодного заседания Международной ассоциации судей

    Внутренняя политика
    19:50

    Лавров: РФ готова обсуждать вопросы с США, в том числе на президентском уровне

    В регионе
    19:35

    Германия предоставит дополнительную поддержку Украине на сумму более $2 млрд

    Другие страны
    19:34

    Гутерриш: Гуманитарная деятельность ООН на грани коллапса

    Другие страны
    19:34
    Фото

    Джейхун Байрамов встретился с новым генсекретарем ТюркПА

    Внешняя политика
    19:23

    Израиль ожидает возвращения тел еще нескольких заложников

    Другие страны
    Лента новостей