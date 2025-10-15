İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    İsrail daha bir neçə girovun meyitinin qaytarılmasını gözləyir

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2025
    • 19:32
    İsrail daha bir neçə girovun meyitinin qaytarılmasını gözləyir

    İsrail bu gün daha bir neçə girovun meyitinin qaytarılmasını gözləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin yüksək çinli rəsmisi "The Times of Israel"ə bildirib.

    Daha əvvəl hazırkı Qəzza razılaşması çərçivəsində yeddi girovun, eləcə də bir naməlum şəxsin meyiti İsrail tərəfinə təhvil verilib.

    İsrail Qəzza
    Израиль ожидает возвращения тел еще нескольких заложников

    Son xəbərlər

    20:05

    Lavrov: Rusiya ABŞ ilə məsələləri müzakirə etməyə hazırdır

    Region
    20:03

    Almaniya Ukraynaya 2 milyard dollardan çox əlavə yardım edəcək

    Digər ölkələr
    19:55

    Gürcüstanı maliyyə və iqtisadi cinayətlərdə təqsirli bilinən şəxslərin tərk etməsi qadağan ediləcək

    Region
    19:48

    Azərbaycan kikboksinqçiləri Dünya Kubokunda uğurla çıxış ediblər

    Fərdi
    19:47
    Foto

    Sahibə Qafarova Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci illik iclasının iştirakçıları ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    19:46

    Gürcüstanda bələdiyyə şuralarının ilk iclasları keçiriləcək

    Region
    19:40

    "Milan"ın və ABŞ yığmasının hücumçusu zədələnib

    Futbol
    19:39
    Foto

    Naxçıvanda sahibkarlıq subyektlərində yoxlamalarla bağlı təlim keçirilib

    Digər
    19:32

    İsrail daha bir neçə girovun meyitinin qaytarılmasını gözləyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti