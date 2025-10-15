İsrail daha bir neçə girovun meyitinin qaytarılmasını gözləyir
Digər ölkələr
- 15 oktyabr, 2025
- 19:32
İsrail bu gün daha bir neçə girovun meyitinin qaytarılmasını gözləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin yüksək çinli rəsmisi "The Times of Israel"ə bildirib.
Daha əvvəl hazırkı Qəzza razılaşması çərçivəsində yeddi girovun, eləcə də bir naməlum şəxsin meyiti İsrail tərəfinə təhvil verilib.
