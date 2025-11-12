Израиль открыл КПП "Зиким" для доставки гуманитарной помощи на север Газы

Израиль вновь открыл Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Зиким" для доставки гуманитарной помощи в северную часть Газы спустя два месяца после его закрытия в ходе операции Армии обороны Израиля.

Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, с открытием КПП Зиким на границе с Газой теперь действуют три пункта пропуска.

В Управлении координатора деятельности правительства на территориях (COGAT) отметили, что решение об открытии КПП было принято с одобрения политического руководства Израиля. Помощь, проходящая через пункт, будет передаваться ООН и международным организациям после необходимых проверок безопасности.

Следует отметить, что КПП "Зиким" был закрыт 12 сентября в рамках операции "Колесницы Гидеона Б", направленной на установление контроля над городом Газа.