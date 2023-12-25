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Израиль объявил о новой гуманитарной паузе в центральной части Газы

Израиль объявил о новой гуманитарной паузе в центральной части Газы Израильская армия установила новую четырехчасовую гуманитарную паузу в боевых действиях в центральной части сектора Газа для помощи местному населению.
Другие страны
25 декабря 2023 г. 13:36
Израиль объявил о новой гуманитарной паузе в центральной части Газы

Израильская армия установила новую четырехчасовую гуманитарную паузу в боевых действиях в центральной части сектора Газа для помощи местному населению.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ) на странице в соцсети "Х".

"Армия обороны Израиля обеспечивает тактические паузы из гуманитарных соображений, чтобы позволить гражданскому населению пополнить запасы еды и воды. Сегодня, 25 декабря, пауза устанавливается в районе Аш-Шейх Мухаммад аль-Ямани (Запад) в Дейр-эль-Балахе с 10:00 до 14:00 (по местному времени)", - говорится в сообщении.

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