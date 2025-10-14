Израиль не откроет погранпереход "Рафах" между Газой и Египтом

Израиль принял решение не открывать завтра КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом, как это предусматривалось соглашением о прекращении огня.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Израильская сторона мотивирует это решение тем, что ХАМАС не выполнил обязательство вернуть тела всех погибших заложников, которых он по-прежнему удерживает в Газе.

В рамках санкций против ХАМАС Израиль также сократит объем гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа.

"Вчера группировка освободила 20 живых заложников и передала тела четырех погибших, при этом 24 тела остаются в Газе", - сообщает издание.