Израиль не будет участвовать в "Саммите мира" в Египте
Другие страны
- 12 октября, 2025
- 17:58
Представители Израиля не будут участвовать в "Саммите мира", созываемом в египетском Шарм-эш-Шейхе по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Как передает Report, об этом заявила журналистам официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.
"Ни один израильский представитель не будет принимать участия в саммите", - сказала она.
Отметим, что 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх состоится "Саммит мира" по вопросу прекращения огня в секторе Газа согласно предложенному американским лидером Дональдом Трампом мирному плану.
Последние новости
18:38
Президент Международной ассоциации судей: Правосудие никогда не должно оставаться без вниманияВнешняя политика
18:36
Кабмин Израиля: Палестинских заключенных освободят после возвращения заложниковДругие страны
18:19
Хакан Фидан: Турция продолжает сотрудничество с Сирией во всех сферах и на всех уровняхВ регионе
18:06
Минюст: В Азербайджане налажено сотрудничество между всеми ветвями властиВнутренняя политика
18:06
При стрельбе в баре в Южной Каролине погибли 4 человека, 20 пострадалиДругие страны
17:58
Израиль не будет участвовать в "Саммите мира" в ЕгиптеДругие страны
17:53
Фото
Инам Керимов: Азербайджан выстраивает свою судебную систему на основе справедливости и законностиВнутренняя политика
17:43
В некоторых районах Азербайджана пройдут дожди и грозыЭкология
17:43