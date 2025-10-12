Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира на Ближнем Востоке
    Израиль не будет участвовать в "Саммите мира" в Египте

    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 17:58
    Израиль не будет участвовать в Саммите мира в Египте

    Представители Израиля не будут участвовать в "Саммите мира", созываемом в египетском Шарм-эш-Шейхе по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом заявила журналистам официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.

    "Ни один израильский представитель не будет принимать участия в саммите", - сказала она.

    Отметим, что 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх состоится "Саммит мира" по вопросу прекращения огня в секторе Газа согласно предложенному американским лидером Дональдом Трампом мирному плану.

