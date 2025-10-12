İsrail nümayəndələri Misirdə keçiriləcək "Sülh sammiti"nə qatılmayacaq

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Digər ölkələr
    • 12 oktyabr, 2025
    • 18:53
    İsrail nümayəndələri Misirdə keçiriləcək Sülh sammitinə qatılmayacaq

    İsrail nümayəndələri Qəzza zolağında atəşkəs sazişinin imzalanması münasibətilə Misirin Şarm əl-Şeyx şəhərində keçiriləcək "Sülh sammiti"nə qatılmayacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə jurnalistlərə İsrail hökumətinin nümayəndəsi Şoş Bedrosyan bildirib.

    "İsrailin heç bir nümayəndəsi sammitdə iştirak etməyəcək", - o deyib.

    Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın təklif etdiyi sülh planına uyğun olaraq, oktyabrın 13-də Misirin Şarm əl-Şeyx şəhərində Qəzza zolağında atəşkəsin müzakirəsi üçün "Sülh sammiti" keçiriləcək.

    Yaxın Şərq Sülh Sammiti İsrail Qəzza
    Израиль не будет участвовать в "Саммите мира" в Египте

