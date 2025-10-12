İsrail nümayəndələri Misirdə keçiriləcək "Sülh sammiti"nə qatılmayacaq
Digər ölkələr
- 12 oktyabr, 2025
- 18:53
İsrail nümayəndələri Qəzza zolağında atəşkəs sazişinin imzalanması münasibətilə Misirin Şarm əl-Şeyx şəhərində keçiriləcək "Sülh sammiti"nə qatılmayacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə jurnalistlərə İsrail hökumətinin nümayəndəsi Şoş Bedrosyan bildirib.
"İsrailin heç bir nümayəndəsi sammitdə iştirak etməyəcək", - o deyib.
Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın təklif etdiyi sülh planına uyğun olaraq, oktyabrın 13-də Misirin Şarm əl-Şeyx şəhərində Qəzza zolağında atəşkəsin müzakirəsi üçün "Sülh sammiti" keçiriləcək.
