Израиль наносит авиаудары по всему сектору Газа
Другие страны
- 30 ноября, 2025
- 11:54
Израильские самолеты наносят удары по южной части сектора Газа, а также проводит рейды на Западном берегу реки Иордан.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, ЦАХАЛ совершил авианалет на территорию за "желтой линией" у лагеря беженцев Бурейдж в центральной части анклава.
Израильские истребители также нанесли удары по восточной части Рафаха, в то время как их войска проводят подрывные работы к востоку от Хан-Юниса.
Палестинский медирерурс "Кудс" сообщил об обстреле с воздуха района Джабалия на севере сектора Газа и района Мораг на юге Газы.
Последние новости
11:59
Видео
В Баку произошел взрыв в жилом зданииПроисшествия
11:56
Фото
Турецкий БПЛА Bayraktar KIZILELMA впервые в истории военной авиации поразил воздушную цельВ регионе
11:54
Израиль наносит авиаудары по всему сектору ГазаДругие страны
11:29
Спецпредставитель президента: 2025-й год стал годом нового темпа в ЛачынеВнутренняя политика
11:14
Тахир Иксанов: В Лачыне реализованы программы, придавшие мощный стимул развитию регионаKультурная политика
11:08
Явка на парламентских выборах в Кыргызстане достигла 12,07% - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
10:57
Азербайджан на чемпионате мира представят 11 боксеровИндивидуальные
10:41
На западе Турции перевернулся автобус, есть погибшие и пострадавшиеВ регионе
10:39