İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    İsrail bütün Qəzza zolağına hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    • 30 noyabr, 2025
    • 13:40
    İsrail bütün Qəzza zolağına hava zərbələri endirib

    İsrail təyyarələri Qəzza zolağının cənub hissəsinə zərbələr endirib, həmçinin İordan çayının qərb sahilində reydlər keçirib.

    "Report"un "Al Jazeera"ya istinadən verdiyi məlumata görə, İsrail ordusu mərkəzi hissədə yerləşən Bureyc qaçqın düşərgəsi yaxınlığında "sarı xəttin" arxasındakı əraziyə hava hücumu həyata keçirib.

    İsrail qırıcıları, həmçinin Rəfahın şərq hissəsini bombalayıb, ordu isə Xan Yunisin şərqində partlayış işləri aparıb.

    Fələstinin "Qüds" agentliyi isə Qəzza zolağının şimalının havadan atəşə tutulduğunu bildirib.

    İsrail Qəzza
    Израиль наносит авиаудары по всему сектору Газа

    Son xəbərlər

    14:12

    Türkiyə və İran XİN başçıları arasında görüş başlayıb

    Region
    14:08

    Milli Paralimpiya Komitəsi Özbəkistanda keçirilən beynəlxalq festivalda təmsil olunub

    Fərdi
    13:50

    Honkonqda yanğında ölənlərin sayı 146 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    13:40

    İsrail bütün Qəzza zolağına hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    13:30

    Fidan: Putin müəyyən şərtlər daxilində Ukraynada atəşkəsə hazırdır

    Digər ölkələr
    13:19
    Foto

    Bakı-Quba yolunda avtomobilin vurduğu piyada ölüb

    Hadisə
    13:11

    Şri-Lankada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 200-ə yaxınlaşır

    Digər ölkələr
    13:08
    Video

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Hərbi
    13:07

    Naxçıvanda yanacaqdoldurma məntəqəsində kişi ürək tutmasından ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti