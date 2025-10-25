Израиль нанес удар по югу Ливана, ранен один человек

Один человек получил ранения в результате атаки израильского беспилотника в деревне Харуф ​​на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом сообщила ливанская газета "Аль-Ахбар"

Согласно информации, атака была направлена ​​на автомобиль, находящийся недалеко от школы в этой деревне.

Никаких комментариев от Армии обороны Израиля пока не поступало.