Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Израиль нанес удар по югу Ливана, ранен один человек

    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 14:04
    Израиль нанес удар по югу Ливана, ранен один человек

    Один человек получил ранения в результате атаки израильского беспилотника в деревне Харуф ​​на юге Ливана.

    Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом сообщила ливанская газета "Аль-Ахбар"

    Согласно информации, атака была направлена ​​на автомобиль, находящийся недалеко от школы в этой деревне.

    Никаких комментариев от Армии обороны Израиля пока не поступало.

    Израиль Ливан пострадавшие БПЛА авиаудар
    İsrail Livanın cənubuna zərbə endirib, bir nəfər yaralanıb

    Последние новости

    14:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по сумме операционных доходов (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    14:19

    Литва открыла границу с Беларусью после временного закрытия

    Другие страны
    14:04

    Израиль нанес удар по югу Ливана, ранен один человек

    Другие страны
    13:56

    Зеленский призвал партнеров помочь Украине системами Patriot

    Другие страны
    13:50

    Киберполиция Азербайджана выявила масштабную схему торговли банковскими картами

    Происшествия
    13:42
    Фото

    Бакинский государственный цирк возобновил работу

    Kультурная политика
    13:34

    Турпоток из Центральной Азии в Азербайджан в летний сезон вырос более чем на 27%

    Туризм
    13:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру уставного капитала (01.10.2025)

    Финансы
    13:17

    ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища в России, объявлена эвакуация

    Другие страны
    Лента новостей