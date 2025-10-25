Израиль нанес удар по югу Ливана, ранен один человек
- 25 октября, 2025
- 14:04
Один человек получил ранения в результате атаки израильского беспилотника в деревне Харуф на юге Ливана.
Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом сообщила ливанская газета "Аль-Ахбар"
Согласно информации, атака была направлена на автомобиль, находящийся недалеко от школы в этой деревне.
Никаких комментариев от Армии обороны Израиля пока не поступало.
