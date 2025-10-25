İsrail Livanın cənubuna zərbə endirib, bir nəfər ölüb - YENİLƏNİB
Digər ölkələr
- 25 oktyabr, 2025
- 15:16
Livan hökuməti ölkənin cənubundakı Haruf kəndində İsrailin pilotsuz uçuş aparatının zərbəsi nəticəsində bir nəfərin öldüyünü açıqlayıb.
"Reprt" "Ynet"ə istinadən xəbər verir ki, ölən şəxs dünən İsrail tərəfindən öldürülən "Hizbullah"ın cənub cəbhəsinin logistika komandiri Abbas Həsən Kərəkinin qohumudur.
Məlumata görə, hücum Kərəkinin dəfn mərasimindən əvvəl həyata keçirilib.
Livanın cənubundakı Haruf kəndində İsrailin pilotsuz uçuş aparatının hücumu nəticəsində bir nəfər yaralanıb.
"Report" "Ynet"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Livanın "Əl-Əxbar" qəzeti məlumat yayıb.
Məlumata görə, hücum kənddəki məktəbin yaxınlığında yerləşən bir nəqliyyat vasitəsini hədəf alıb.
İsrail Müdafiə Qüvvələri hələlik hadisə ilə bağlı şərh verməyib.
Son xəbərlər
15:33
Azərbaycan klubu ABŞ-dən basketbolçunu heyətinə qatıbKomanda
15:20
Fərid Şəfiyev: Azərbaycan sülh və sabitliyə töhfə verən etibarlı tərəfdaş imicini gücləndiribXarici siyasət
15:20
Azərbaycandakı bankların əməliyyat xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)Maliyyə
15:16
İsrail Livanın cənubuna zərbə endirib, bir nəfər ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:10
Azərbaycana yay mövsümündə Avropadan turist axını 11 %-dən çox artıbTurizm
15:00
"Qarabağ"ın rəqibinin qapıçısı zədələnibFutbol
14:59
Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)Maliyyə
14:40
Azərbaycandakı bankların faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)Maliyyə
14:29