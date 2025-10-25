İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    İsrail Livanın cənubuna zərbə endirib, bir nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2025
    • 15:16
    İsrail Livanın cənubuna zərbə endirib, bir nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Livan hökuməti ölkənin cənubundakı Haruf kəndində İsrailin pilotsuz uçuş aparatının zərbəsi nəticəsində bir nəfərin öldüyünü açıqlayıb.

    "Reprt" "Ynet"ə istinadən xəbər verir ki, ölən şəxs dünən İsrail tərəfindən öldürülən "Hizbullah"ın cənub cəbhəsinin logistika komandiri Abbas Həsən Kərəkinin qohumudur.

    Məlumata görə, hücum Kərəkinin dəfn mərasimindən əvvəl həyata keçirilib.

    Livanın cənubundakı Haruf kəndində İsrailin pilotsuz uçuş aparatının hücumu nəticəsində bir nəfər yaralanıb.

    "Report" "Ynet"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Livanın "Əl-Əxbar" qəzeti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hücum kənddəki məktəbin yaxınlığında yerləşən bir nəqliyyat vasitəsini hədəf alıb.

    İsrail Müdafiə Qüvvələri hələlik hadisə ilə bağlı şərh verməyib.

    İsrail Livan PUA
    Израиль нанес удар по югу Ливана, погиб один человек - ОБНОВЛЕНО
    Israel strikes southern Lebanon, 1 killed

    15:33

    Azərbaycan klubu ABŞ-dən basketbolçunu heyətinə qatıb

    Komanda
    15:20

    Fərid Şəfiyev: Azərbaycan sülh və sabitliyə töhfə verən etibarlı tərəfdaş imicini gücləndirib

    Xarici siyasət
    15:20

    Azərbaycandakı bankların əməliyyat xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    Maliyyə
    15:16

    15:10

    Azərbaycana yay mövsümündə Avropadan turist axını 11 %-dən çox artıb

    Turizm
    15:00

    "Qarabağ"ın rəqibinin qapıçısı zədələnib

    Futbol
    14:59

    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    Maliyyə
    14:40

    Azərbaycandakı bankların faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    Maliyyə
    14:29

    Ukrayna Rusiyanın əsas enerji yarımstansiyalarından birinə hücum edib

    Digər ölkələr
