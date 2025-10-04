Израиль вновь нанес удар по Газе

Израиль в субботу нанес удар по сектору Газа после того как президент США Дональд Трамп призвал к прекращению огня.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters , об этом сообщили местные власти.

Согласно информации, в результате удара в секторе Газа погибли шесть человек.

" В результате одного из ударов погибли четыре человека в доме в городе Газа, а еще двое - в Хан-Юнисе на юге страны",- сообщили медицинские работники и местные власти.

Ранее президент США, заявил что ХАМАС готов к миру, согласившись освободить заложников и приняв некоторые другие условия плана США по прекращению войны.

Ранее сообщалось, что израильские силы прекратили наступательные действия в Газе. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль готов к "немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников".

Ранее палестинское движение ХАМАС официально подтвердило готовность освободить всех израильских заложников и обсудить детали мирного плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа.