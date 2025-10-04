Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Израиль вновь нанес удар по Газе

    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 12:10
    Израиль вновь нанес удар по Газе

    Израиль в субботу нанес удар по сектору Газа после того как президент США Дональд Трамп призвал к прекращению огня.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters , об этом сообщили местные власти.

    Согласно информации, в результате удара в секторе Газа погибли шесть человек.

    " В результате одного из ударов погибли четыре человека в доме в городе Газа, а еще двое - в Хан-Юнисе на юге страны",- сообщили медицинские работники и местные власти.

    Ранее президент США, заявил что ХАМАС готов к миру, согласившись освободить заложников и приняв некоторые другие условия плана США по прекращению войны.

    Ранее сообщалось, что израильские силы прекратили наступательные действия в Газе. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль готов к "немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников".

    Ранее палестинское движение ХАМАС официально подтвердило готовность освободить всех израильских заложников и обсудить детали мирного плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа.

    Израиль ХАМАС сектор Газа Дональд Трамп
    İsrail yenidən Qəzza zolağına zərbə endirib

    Последние новости

    12:43

    В нидерландском аэропорту Схипхол из-за шторма отменены десятки рейсов

    Другие страны
    12:37

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 25 градусов тепла

    Экология
    12:30

    Переговоры между Израилем и ХАМАС пройдут 5 октября в Египте

    Другие страны
    12:29
    Фото

    III Игры СНГ: 12 азербайджанских дзюдоистов прошли в финал - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    12:26

    Предотвращена контрабанда свыше 500 кг наркотиков из Ирана Азербайджан по Каспию

    Происшествия
    12:21
    Фото

    Азербайджанская спортсменка обновила олимпийский рекорд в фигурном катании

    Индивидуальные
    12:10

    Израиль вновь нанес удар по Газе

    Другие страны
    12:04

    В управлении МБА и "Азер-Тюрк Банка" произведены изменения

    Финансы
    11:52

    Президентскую стипендию получат 102 студента, поступившие в вузы в этом году

    Наука и образование
    Лента новостей