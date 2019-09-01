​Израиль нанес ответный удар на границе с Ливаном

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в воскресенье, что несколько противотанковых ракет было выпущено по военной базе и военным автомобилям страны на границе с Ливаном.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте оборонного ведомства.

По информации, атака произошла около 16:20 по местному времени (17:20 по бакинскому времени). Израильские военные открыли ответный огонь по приграничным целям на юге Ливана.

Ранее израильская армия сообщила об одной противотанковой ракете, выпущенной с ливанской территории по приграничным районам на севере страны.