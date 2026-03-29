Израиль начал новую волну ударов по Тегерану
- 29 марта, 2026
- 23:38
ВВС Израиля начали новую волну ударов по столице Ирана.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
В заявлении отмечается, что целями атак стали вражеские объекты в Тегеране.
На этом фоне из Ирана поступают сообщения о перебоях с электроэнергией. По данным агентства Fars, отключения зафиксированы в городе Кередж, расположенном недалеко от Тегерана, а также в ряде районов иранской столицы.
