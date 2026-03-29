Израиль начал новую волну ударов по Тегерану

ВВС Израиля начали новую волну ударов по столице Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

В заявлении отмечается, что целями атак стали вражеские объекты в Тегеране.

На этом фоне из Ирана поступают сообщения о перебоях с электроэнергией. По данным агентства Fars, отключения зафиксированы в городе Кередж, расположенном недалеко от Тегерана, а также в ряде районов иранской столицы.