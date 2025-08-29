Израиль ликвидировал одного из командиров "Хезболлах" на юге Ливана
- 29 августа, 2025
- 19:54
Один из командиров "Хезболлах" убит в ходе удара израильского беспилотника в окрестностях города Набатия в южной части Ливана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.
На погибшего по имени Ахмед Наим Маатук было ранее совершено покушение во время кибератаки 17 сентября 2024 года.
Согласно информации, Маатук был выслежен израильским БПЛА, когда передвигался в автомобиле по шоссе между населенными пунктами Кфар-Сир и Сир-эль-Гарбия.
О других погибших вместе с ним или пострадавших сведений не приводится.
