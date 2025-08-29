İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın komandirini öldürüb
- 29 avqust, 2025
- 21:00
Livanın cənubundakı Nəbatiyə şəhəri yaxınlığında İsrailin pilotsuz uçuş aparatının endirdiyi zərbə nəticəsində "Hizbullah" komandiri öldürülüb.
Bu barədə "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir.
Öldürülən Əhməd Naim Maatuk daha əvvəl 2024-cü il sentyabrın 17-dəki kiberhücum zamanı sui-qəsd cəhdinin hədəfi olub.
Məlumata görə, Maatuk Kfar Sir və Sir əl-Qərbiyyə qəsəbələri arasındakı magistral yolda avtomobil idarə edərkən İsrailə məxsus pilotsuz uçuş aparatları tərəfindən izlənilib.
Onunla yanaşı ölən və yaralananlar barədə məlumat yoxdur.
