    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın komandirini öldürüb

    Digər ölkələr
    • 29 avqust, 2025
    • 21:00
    İsrail Livanın cənubunda Hizbullahın komandirini öldürüb

    Livanın cənubundakı Nəbatiyə şəhəri yaxınlığında İsrailin pilotsuz uçuş aparatının endirdiyi zərbə nəticəsində "Hizbullah" komandiri öldürülüb.

    Bu barədə "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Öldürülən Əhməd Naim Maatuk daha əvvəl 2024-cü il sentyabrın 17-dəki kiberhücum zamanı sui-qəsd cəhdinin hədəfi olub.

    Məlumata görə, Maatuk Kfar Sir və Sir əl-Qərbiyyə qəsəbələri arasındakı magistral yolda avtomobil idarə edərkən İsrailə məxsus pilotsuz uçuş aparatları tərəfindən izlənilib.

    Onunla yanaşı ölən və yaralananlar barədə məlumat yoxdur.

    İsrail   "Hizbullah"   Komandir   Livan  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Израиль ликвидировал одного из командиров "Хезболлах" на юге Ливана

    Son xəbərlər

    23:09

    Cavid Hüseynov: Süni intellekt sahəsində universal savadlılıq artıq zərurətdir

    İKT
    22:52

    İsrail: Qəzzada fələstinli İŞİD lideri zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    22:45

    Türkiyədə təyyarə qəzaya uğrayıb, xəsarət alan var

    Region
    22:30
    Foto

    Yermak: Ukrayna Rusiya ilə liderlər səviyyəsində danışıqlara hazırdır

    Digər ölkələr
    22:28

    "Neftçi" evdə "Turan Tovuz"a məğlub olub

    Futbol
    22:23

    Macarıstan Aİ-nin Rusiyanın Kiyevə raket zərbələrini pisləyən bəyanatını dəstəkləməyib

    Digər ölkələr
    22:20

    ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan və Ermənistanla imzalanmış sənədləri dərc edib

    Xarici siyasət
    21:57
    Foto

    Bakıda Türkiyənin Zəfər bayramı qeyd olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    21:50

    Azərbaycan – ABŞ anlaşma memorandumunun qüvvədə qalacağı müddət açıqlanıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti