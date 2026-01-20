Израиль и Греция укрепляют сотрудничество в сфере кибербезопасности
Другие страны
- 20 января, 2026
- 14:50
Греция и Израиль будут сотрудничать в области систем противодействия беспилотникам и кибербезопасности.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр обороны Греции Никос Дендиас после встречи со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем.
Агентство сообщает, что Греция и Израиль, имеющие прочные экономические и дипломатические связи, в последние годы проводят совместные военные учения и имеют центр подготовки летчиков на греческой территории.
14:16