    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 14:50
    Израиль и Греция укрепляют сотрудничество в сфере кибербезопасности

    Греция и Израиль будут сотрудничать в области систем противодействия беспилотникам и кибербезопасности.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр обороны Греции Никос Дендиас после встречи со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем.

    Агентство сообщает, что Греция и Израиль, имеющие прочные экономические и дипломатические связи, в последние годы проводят совместные военные учения и имеют центр подготовки летчиков на греческой территории.

    Греция Израиль беспилотники кибербезопасность
    İsrail və Yunanıstan kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir

    Лента новостей