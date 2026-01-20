İsrail və Yunanıstan kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir
- 20 yanvar, 2026
- 14:57
Yunanıstan və İsrail dronlara qarşı mübarizə sistemləri və kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq edəcək.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Yunanıstanın müdafiə naziri Nikos Dendias israilli həmkarı İsrael Katsla görüşdən sonra bildirib.
Agentlik bildirir ki, güclü iqtisadi və diplomatik əlaqələrə malik olan Yunanıstan və İsrail son illər birgə hərbi təlimlər keçirir və Yunanıstan ərazisində pilot hazırlığı mərkəzinə malikdir.
