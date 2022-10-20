Израиль и Бахрейн подписали соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства

Израиль и Бахрейн подписали соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Израиль и Бахрейн подписали соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Как передает Report со ссылкой на The Jerusalem Post, подписание состоялось на полях Международного саммита по продовольственным технологиям для моря и пустыни в Эйлат.

Так, стороны подписали совместную декларацию о поощрении и расширении сотрудничества между Государством Израиль и Королевством Бахрейн в области сельского хозяйства, животноводства и продовольственной безопасности. Также была достигнута договоренность о взаимном обмене знаниями, технологиями и разнообразными продуктами для расширения ассортимента сельскохозяйственной продукции и улучшения качества ее производства.