Израиль готовится нанести мощный удар по Йемену
- 08 сентября, 2025
- 18:54
Израиль готовится нанести мощный удар по Йемену в ближайшее время.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщил израильский источник в сфере безопасности.
Заявление последовало после того, как йеменская группировка хуситов подтвердила атаку на аэропорт Рамон в Израиле с использованием беспилотника. По данным боевиков, удары также были нанесены по целям в Негеве, Эйлате, Ашкелоне, Ашдоде и Тель-Авиве.
