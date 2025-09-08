Израиль готовится нанести мощный удар по Йемену в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщил израильский источник в сфере безопасности.

Заявление последовало после того, как йеменская группировка хуситов подтвердила атаку на аэропорт Рамон в Израиле с использованием беспилотника. По данным боевиков, удары также были нанесены по целям в Негеве, Эйлате, Ашкелоне, Ашдоде и Тель-Авиве.