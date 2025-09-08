ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 18:54
    Израиль готовится нанести мощный удар по Йемену в ближайшее время.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщил израильский источник в сфере безопасности.

    Заявление последовало после того, как йеменская группировка хуситов подтвердила атаку на аэропорт Рамон в Израиле с использованием беспилотника. По данным боевиков, удары также были нанесены по целям в Негеве, Эйлате, Ашкелоне, Ашдоде и Тель-Авиве.

    İsrail Yəmənə güclü zərbə endirməyə hazırlaşır

