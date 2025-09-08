İsrail Yəmənə güclü zərbə endirməyə hazırlaşır
Digər ölkələr
- 08 sentyabr, 2025
- 19:01
İsrail yaxın zamanda Yəmənə güclü zərbə endirməyə hazırlaşır.
"Report" "Al Arabiya"ya istinadən xəbər verir ki, bunu İsrailin təhlükəsizlik sahəsindəki mənbəsi bildirib.
Bəyanat Yəmənin husi qruplaşmasının İsraildəki Ramon hava limanına pilotsuz uçuş aparatı ilə hücumu təsdiqləməsindən sonra verilib. Qruplaşmanın məlumatına görə, Negev, Eylat, Aşkelon, Aşdod və Təl-Əvivdəki hədəflərə də zərbələr endirilib.
