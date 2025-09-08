İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    • 08 sentyabr, 2025
    • 19:01
    İsrail Yəmənə güclü zərbə endirməyə hazırlaşır

    İsrail yaxın zamanda Yəmənə güclü zərbə endirməyə hazırlaşır.

    "Report" "Al Arabiya"ya istinadən xəbər verir ki, bunu İsrailin təhlükəsizlik sahəsindəki mənbəsi bildirib.

    Bəyanat Yəmənin husi qruplaşmasının İsraildəki Ramon hava limanına pilotsuz uçuş aparatı ilə hücumu təsdiqləməsindən sonra verilib. Qruplaşmanın məlumatına görə, Negev, Eylat, Aşkelon, Aşdod və Təl-Əvivdəki hədəflərə də zərbələr endirilib.

    İsrail Husilər Yəmən zərbə
    Израиль готовится нанести мощный удар по Йемену

