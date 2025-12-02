Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Израиль готов к соглашению с Сирией при ряде условий

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 21:06
    Израиль готов к соглашению с Сирией при ряде условий

    Израиль готов к достижению соглашения с Сирией при условии, что территории южнее Дамаска будут демилитаризованы и еврейское государство продолжит контролировать буферную зону на Голанских высотах.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    "Мы ожидаем от Сирии, прежде всего, создание демилитаризованной зоны от Дамаска до линии разграничения, включая подступы к Хермону и его вершину. Мы удерживаем эти территории для обеспечения безопасности граждан Израиля, и это то, что обязывает нас. С хорошим настроем и пониманием этих принципов можно также прийти к соглашению с сирийцами, но мы в любом случае будем стоять на своих принципах", - цитирует премьера его канцелярия.

    Биньямин Нетаньяху Израиль Сирия дамаск
    İsrail Suriya ilə müəyyən şərtlər daxilində razılaşmaya hazırdır
