Израиль готов к соглашению с Сирией при ряде условий
- 02 декабря, 2025
- 21:06
Израиль готов к достижению соглашения с Сирией при условии, что территории южнее Дамаска будут демилитаризованы и еврейское государство продолжит контролировать буферную зону на Голанских высотах.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Мы ожидаем от Сирии, прежде всего, создание демилитаризованной зоны от Дамаска до линии разграничения, включая подступы к Хермону и его вершину. Мы удерживаем эти территории для обеспечения безопасности граждан Израиля, и это то, что обязывает нас. С хорошим настроем и пониманием этих принципов можно также прийти к соглашению с сирийцами, но мы в любом случае будем стоять на своих принципах", - цитирует премьера его канцелярия.
