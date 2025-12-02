İsrail Suriya ilə müəyyən şərtlər daxilində razılaşmaya hazırdır
Digər ölkələr
- 02 dekabr, 2025
- 21:10
İsrail Suriya ilə müəyyən şərtlər daxilində razılaşmaya hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu bəyan edib.
"Biz Dəməşqdən ayırıcı xəttə qədər, Hermon dağının ətəkləri və zirvəsi də daxil olmaqla, demilitarizasiya olunmuş zona yaradılmasını gözləyirik. Bu əraziləri İsrail vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün saxlayırıq və bu, bizim öhdəliyimizdir. Yaxşı niyyət və bu prinsiplərin anlaşılması ilə suriyalılarla da razılaşmaya nail olmaq mümkündür, lakin biz hər halda öz prinsiplərimizdə israrlı olacağıq", - Baş nazir vurğulayıb.
Son xəbərlər
21:10
İsrail Suriya ilə müəyyən şərtlər daxilində razılaşmaya hazırdırDigər ölkələr
20:51
Husilər doqquz filippinli dənizçini azad edəcəklərDigər ölkələr
20:48
Putinin Uitkoff və Kuşnerlə görüşü başlayıbDigər ölkələr
20:34
NATO ölkələrinin XİN rəhbərləri Kiyevə HHM vasitələrinin verilməsini müzakirə edəcəklərDigər ölkələr
20:19
Uzun müddət sonra yaşıl meydanlara qayıdan "Real"ın futbolçusu yenidən zədələnibFutbol
20:16
Şri-Lankada "Ditvah" qasırğası nəticəsində ölənlərin sayı 465-ə çatıb – YENİLƏNİBDigər ölkələr
20:15
Foto
Video
FHN Cəlilabadda açıq ərazidə baş verən yanğınla bağlı məlumat yayıbHadisə
19:58
Foto
Zelenski İrlandiya ilə Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin istifadəsini müzakirə edibDigər ölkələr
19:54