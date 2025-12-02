İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    İsrail Suriya ilə müəyyən şərtlər daxilində razılaşmaya hazırdır

    Digər ölkələr
    • 02 dekabr, 2025
    • 21:10
    İsrail Suriya ilə müəyyən şərtlər daxilində razılaşmaya hazırdır

    İsrail Suriya ilə müəyyən şərtlər daxilində razılaşmaya hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu bəyan edib.

    "Biz Dəməşqdən ayırıcı xəttə qədər, Hermon dağının ətəkləri və zirvəsi də daxil olmaqla, demilitarizasiya olunmuş zona yaradılmasını gözləyirik. Bu əraziləri İsrail vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün saxlayırıq və bu, bizim öhdəliyimizdir. Yaxşı niyyət və bu prinsiplərin anlaşılması ilə suriyalılarla da razılaşmaya nail olmaq mümkündür, lakin biz hər halda öz prinsiplərimizdə israrlı olacağıq", - Baş nazir vurğulayıb.

    Suriya İsrail Benyamin Netanyahu
    Израиль готов к соглашению с Сирией при ряде условий

    Son xəbərlər

    21:10

    İsrail Suriya ilə müəyyən şərtlər daxilində razılaşmaya hazırdır

    Digər ölkələr
    20:51

    Husilər doqquz filippinli dənizçini azad edəcəklər

    Digər ölkələr
    20:48

    Putinin Uitkoff və Kuşnerlə görüşü başlayıb

    Digər ölkələr
    20:34

    NATO ölkələrinin XİN rəhbərləri Kiyevə HHM vasitələrinin verilməsini müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    20:19

    Uzun müddət sonra yaşıl meydanlara qayıdan "Real"ın futbolçusu yenidən zədələnib

    Futbol
    20:16

    Şri-Lankada "Ditvah" qasırğası nəticəsində ölənlərin sayı 465-ə çatıb – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:15
    Foto
    Video

    FHN Cəlilabadda açıq ərazidə baş verən yanğınla bağlı məlumat yayıb

    Hadisə
    19:58
    Foto

    Zelenski İrlandiya ilə Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin istifadəsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    19:54

    Azərbaycanda mobil cihazlarda "Android"in payı son beş ayda 11 %-dən çox azalıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti