    Другие страны
    • 06 сентября, 2025
    • 12:06
    Израиль будет реагировать на попытки хуситов применить химическое оружие

    Израиль готов реагировать на попытки хуситов использовать химическое оружие против его граждан.

    Как передает Report, об этом сообщил ТАСС советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

    "Мы будем реагировать на любые угрозы, направленные на безопасность наших граждан", - подчеркнул он, комментируя сведения о том, что хуситы в Йемене начало производство химического оружия.

    Ранее министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни заявил, что хуситы, контролирующие часть территории страны, производят химическое оружие с использованием компонентов, контрабандно ввезенных из Ирана.

    İsrail husilərin kimyəvi silahdan istifadə cəhdlərini cavabsız qoymayacaq

