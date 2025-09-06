Израиль будет реагировать на попытки хуситов применить химическое оружие
Другие страны
- 06 сентября, 2025
- 12:06
Израиль готов реагировать на попытки хуситов использовать химическое оружие против его граждан.
Как передает Report, об этом сообщил ТАСС советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
"Мы будем реагировать на любые угрозы, направленные на безопасность наших граждан", - подчеркнул он, комментируя сведения о том, что хуситы в Йемене начало производство химического оружия.
Ранее министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни заявил, что хуситы, контролирующие часть территории страны, производят химическое оружие с использованием компонентов, контрабандно ввезенных из Ирана.
