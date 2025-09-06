İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    İsrail husilərin kimyəvi silahdan istifadə cəhdlərini cavabsız qoymayacaq

    Dünya
    • 06 sentyabr, 2025
    • 12:20
    İsrail husilərin kimyəvi silahdan istifadə cəhdlərini cavabsız qoymayacaq

    İsrail husilərin öz vətəndaşlarına qarşı kimyəvi silahdan istifadə cəhdlərinə cavab verməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Baş nazirinin ofisinin müşaviri Dmitri Gendelman TASS-a bildirib.

    "Biz vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyinə yönəlmiş istənilən təhdidlərə cavab verəcəyik", - o, Yəməndəki husilərin kimyəvi silah istehsalına başlaması barədə məlumatları şərh edərkən vurğulayıb.

    Daha əvvəl Yəmənin informasiya naziri Müəmmar əl-İryani bildirmişdi ki, ölkə ərazisinin bir hissəsinə nəzarət edən husilər İrandan qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilmiş komponentlərdən istifadə edərək kimyəvi silah hazırlayırlar.

    İsrail Husilər Kimyəvi silah Yəmən
    Израиль будет реагировать на попытки хуситов применить химическое оружие

    Son xəbərlər

    13:03

    Ukraynada xarici valyutaların məzənnələri və yanacağın qiyməti artıb

    Dünya
    13:01

    "Lənkəran" basketbol klubu heyətini amerikalı oyunçu ilə gücləndirib

    Komanda
    12:53

    Baş nazir: Gürcüstan 4 oktyabr seçkilərinə beynəlxalq müşahidə missiyasını dəvət edib

    Digər ölkələr
    12:50

    Azərbaycanda ev təsərrüfatlarının internetdən istifadə etməmə səbəbləri açıqlanıb

    İKT
    12:44
    Foto

    AQTA: Astaradakı kütləvi zəhərlənməyə ev şəraitində hazırlanan qidalar səbəb olub

    Sağlamlıq
    12:42

    "Miras" İctimai Birliyinin sədri: Azərbaycanda qəbir daşları ilə bağlı monitorinqə ciddi ehtiyac var

    Cəmiyyət
    12:29
    Foto

    Bakıda ağır yol qəzasında ölənlərin sayı 3-ə çatıb, xəsarət alan iki nəfər evə buraxılıb - VİDEO - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    12:28

    Bazar günü yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

    Ekologiya
    12:20

    İsrail husilərin kimyəvi silahdan istifadə cəhdlərini cavabsız qoymayacaq

    Dünya
    Bütün Xəbər Lenti